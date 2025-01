Ecodibergamo.it - Fermato in Calabria con 8 kg di cocaina, 56enne arrestato a Dalmine

IN CARCERE. Già ai domiciliari adopo che a gennaio era stato trovato con la droga e 250mila euro in auto, l’uomo è stato raggiunto dai carabinieri che lo hanno portato in carcere a Bergamo su provvedimento del Tribunale di Palmi, in provincia di Reggio