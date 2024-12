Today.it - Ferisce passanti con un coltello in strada a Berlino, arrestato un uomo

Leggi su Today.it

Brutale aggressione a, in Germania. Durante i festeggiamenti per l'ultimo dell'anno, unha accoltellato diverse persone in, ferendone molte, due delle quali in modo grave. I feriti sono stati trasportati in ospedale per ricevere tutte le cure necessarie. L'è stato.