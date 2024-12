Fanpage.it - Fare ricerca con il cane sulle macerie di un’esplosione. La testimonianza: «Ho più paura per lui che per me»

Paolo Fenili, volontario dell'Unità cinofila dell'Anpana, è intervenuto con il suoBilly a Molazzana, nel Lucchese, per cercare due coniugi rimasti sotto ledella loro villetta a seguito di un'esplosione. Uno scenario non facile anche per i più esperti: «Ho sempreper il mio, mai per me. Anche mentre eravamo sul tetto avevoper lui».