Ilrestodelcarlino.it - Faenza: il trasporto pubblico locale nell’area urbana resta gratuito anche per il 2025

(Ravenna), 31 dicembre 2024.per tutto ilildiresterà. L'amministrazione comunale ha infatti deciso di prorogare la gratuità, attualmente valida fino al 31 dicembre 2024. Si tratta di una politica che mira a promuovere l’utilizzo di mezzi dipiù sostenibili rispetto all’auto, ridurre sensibilmente il traffico cittadino e consentire un netto miglioramento della qualità dell’aria. La misura riguarda tutte le linee urbane di(Linea 1 (51): Piazza Bologna – via Bertoni; Linea 2 (52):FS – Centro Le Maioliche – via Granarolo; Linea 3 (53):FS – Zona Industriale – Centro Storico –FS; Linea 192: Graziola Centro Sportivo –FS – S. Lucia (attiva solo in inverno)) e le già gratuite navette elettriche Green-Go Bus (linee A e C).