Riminitoday.it - Fabrizio Curcio nel post Figliuolo, la premier Meloni lo proporrà come commissario alla ricostruzione

Leggi su Riminitoday.it

LaGiorgia, sentito il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in seguito alle interlocuzioni intercorse con la presidenza della Repubblica e con le regioni interessate, in particolare la Regione Emilia Romagna, intende proporre al primo consiglio.