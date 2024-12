Export in discesa del 69% | Meno pressione fiscale e più incentivi alle imprese

Ilrestodelcarlino.it - Export in discesa del 6,9%: "Meno pressione fiscale e più incentivi alle imprese"

L’a Reggio Emilia è in calo del 6,9%, per un valore complessivo di circa 10 miliardi di euro. È quanto rileva l’ufficio studi Lapam Confartigianato, in un’analisi che si estende a tutta la regione. Nei primi nove mesi del 2024 l’Emilia-Romagna ha esportato manufatti per un valore di 61,3 miliardi di euro, il 13,9% del totale nazionale. Rispetto allo stesso periodo del 2023 c’è un calo dell’1,5%, più accentuato rispetto al -0,8% nazionale. A livello provinciale, la vicina Modena registra una crescita tendenziale delle esportazioni dello 0,5%, per un valore di 13,4 miliardi di euro, mentre la nostra provincia risulta appunto in calo. Di contro, però, è la prima provincia in Emilia-Romagna per dinamica delle esportazioni manifatturiere. A livello regionale la crescita è trainata dall’alimentare (+6%; è il 38,7% dell’di micro e piccole), e dai prodotti delle altre industrie manifatturiere (+6,1%), tra cui rientrano strumenti e forniture mediche e dentistiche.