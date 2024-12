Pordenonetoday.it - Evade dai domiciliari per rubare quattro bottiglie di gin

Per entrare nel supermercato ha rotto una vetrina e poi ha spostato una telecamera di sorveglianza per non essere ripreso. Una volta all'interno del punto vendita A&O di via San Valentino, ha rubatodi gin ed è uscito. Protagonista uno straniero di 25 anni per questo furto è.