Pisatoday.it - Esce dal ristorante dopo il turno di lavoro e viene aggredita da un malvivente

Leggi su Pisatoday.it

“E' inaccettabile che i nostri ospiti e le nostre strutture siano esposti a tali rischi, come imprenditori locali ci impegniamo in ogni modo per garantire un ambiente sicuro”. Commenta così Daniela Petraglia, presidente Confristoranti Confcommercio Pisa e titolare del'La Pergoletta'.