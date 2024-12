Sbircialanotizia.it - Emanuela Orlandi, Chaouqui: “Il Papa non sa dov’è e che ne è stato di lei”

Leggi su Sbircialanotizia.it

"Non ho mai saputo dove siae non condivido niente di quello che ultimamente viene fatto per cercarla", dice in un'intervista al Tempo "Il lato e la gestione pubblica di questa storia è l’unica cosa che non condivido. Sacrosanto cercare la sorella, avere un avvocato, fui io a consigliare e presentare la Sgrò a .