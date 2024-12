Iltempo.it - Ecco il backstage del tradizionale discorso di fine anno di Mattarella

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2024 Come da tradizione, anche per il 2024 il Presidente della Repubblica Sergiosi prepara per ildi. Le immagini del. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev