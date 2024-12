Agi.it - È morto il senatore del M5s Francesco Castiello

AGI - Èall'età di 82 annidel Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo questa mattina la coordinatrice provinciale del M5s di Salerno, Virginia Villani, e il coordinatore regionale per la Campania del M5S Salvatore Micillo., 82 anni, nato e residente a Vallo della Lucania (Salerno), era al suo secondo mandato consecutivo al Senato. "La sua dipartita - scrivono - lascia un vuoto incolmabile, è una perdita insostituibile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, porgendo le nostre più sentite condoglianze.è stata una persona di immensa cultura, un vero uomo delle Istituzioni che ha saputo coniugare passione e impegno al servizio della giustizia, dei territori e delle persone. La sua sensibilità politica, unita a una visione sempre attenta ai problemi concreti della nostra terra, rappresenta un esempio che non dimenticheremo".