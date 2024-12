Casertanews.it - Discarica a cielo aperto nella stradina di periferia | FOTO

Degrado ambientale in via Lavinaio a Trentola Ducenta, diventata un ricettacolo di spazzatura. Come segnalato da numerosi residenti, lafuori mano è continuamente teatro di sversamenti abusivi.A quanto si apprende, vengono depositati continuamente Sacchi di rifiuti di ogni genere.