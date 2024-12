Palermotoday.it - Differenziata non ritirata in via Pietro Scaglione

Leggi su Palermotoday.it

In via, fra i civici 45 e 87, c'è sempre lo stesso problema: lanon viene. Da notare al civico 45 la mancanza del contenitore per il cartone. Le segnalazioni, inoltrate giornalmente, restano inevase.