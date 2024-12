Secoloditalia.it - Dietrofront del Tar sulla sospensione del tariffario del Ssn. FdI: scelta per il bene dei cittadini

Revocato il decreto con il quale ieri il Tar del Lazio aveva sospeso ildelle Prestazioni di Specialistica ambulatoriale e protesica, ovvero le cure e le prestazioni garantite aidal Ssn. A chiedere la revoca l’Avvocatura dello stato per conto del Ministero della Salute. “Preso atto della dichiarata gravità delle conseguenze delladel decreto che determinerebbero il blocco del sistema di prenotazione ed erogazione” dei servizi “con un impattosalute dei pazienti”, il Tar ha deciso di revocare il decreto confermando l’udienza in camera di consiglio per il 28 gennaio.“Ladelda parte del Tar avrebbe paralizzato il Ssn”“Grande soddisfazione per la decisione del Tar di revocare la sospensiva deldelle Prestazioni di Specialistica ambulatoriale e protesica, ossia le cure garantite aidal nostro Ssn, entrato in vigore proprio ieri.