Calcionews24.com - Della Valle: «Calciomercato? Oltre a Danilo, la Juve sta provando a trattare per quel giocatore. Sulla Nazionale»

Leggi su Calcionews24.com

in esclusiva antusnews24: le dichiarazionigiornalista de La Gazzetta dello Sport dal momento dei bianconeri alIn esclusiva antusnews24.com, è intervenuta la giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana. Ecco le sue dichiarazioni sule non solo, dai nomi più caldi per gennaio al momento dei bianconeri. Sull’asse Napoli-