Fanpage.it - Dare cioccolato ai bambini per calmare un capriccio non è una buona idea: uno studio spiega perché

Leggi su Fanpage.it

La ricerca dell'Università della Florida del Nord ha rivelato che l'uso del cibo da parte dei genitori per, premiare o influenzare i figli potrebbe distorcere il loro rapporto con l'alimentazione, portando a comportamenti nocivi come l'abbuffata emotiva o la concezione del cibo come modo per affrontare lo stress.