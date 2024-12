Bolognatoday.it - Dalle previsioni rosee al flop di Fico: "Presenteremo esposto alla Corte dei Conti"

Leggi su Bolognatoday.it

Daa Gran Tour Italia. Non si placano, nonostante siano passati alcuni anni, 7, le polemiche sull'area degli ex mercati generali (Caab) concessi per la realizzazione della "Disneyland del cibo", soprattutto dopo il primo, innegabile,, tra aspettative forse troppo ottimistiche e covid.