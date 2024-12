Lanazione.it - Da Porto a Porto in nome della solidarietà

"Dalla nascitamanifestazione ad oggi siamo riusciti a donare complessivamente 558mila euro, devoluti interamente per la cura dei malati. Quest’anno abbiamo superato tutte le edizioni precedenti, in termini di donazioni. E siamo già pronti per l’ottava edizione, che probabilmente si svolgerà il prossimo 11 agosto con gli Amici del Gozzo che forniscono l’assistenza in termini di barche". E’ Lorenzo Massai, nuotatorePolisportiva Amatori Prato nonché ideatore"Da– ATTorno all’Argentario", a tracciare il conto di quanto raccolto e devoluto all’Associazione Tumori Toscani dalla manifestazione in sei anni. Ripartendo dall’ultima edizione, andata in scena lo scorso agosto con l’ormai consueta nuotata di 22 km daErcole aSanto Stefano, che ha raccolto oltre 140mila euro.