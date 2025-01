Dailyshowmagazine.com - Da ‘Ilary’ ad ‘ACAB’, cosa arriva su Netflix nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –inaugura ilsotto il segno dell’amore. L’1 gennaio debutta la commedia romantica ‘Mica è colpa mia’ con Antonio Folletto, Laura Adriani e Vincenzo Nemolato. Ma l’attesa è tutta per, disponibile dal 9 gennaio. La docu-serie torna a raccontare la vita di Ilary Blasi, dopo ‘Unica’ in cui la conduttrice ripercorre la dolorosa separazione da Francesco Totti. Blasi fa entrare lo spettatore nel dietro le quinte della sua vita tra determinazione, autoironia e leggerezza. Ma non è da sola. Con lei ci sono la famiglia, le amiche di sempre e il fidanzato Bastian, che si racconta per la prima volta a partire dal giorno del loro primo incontro. Tra i titoli più attesi c’è anche, disponibile dal 15 gennaio. La serie in 6 episodi – ispirata all’omonimo film di Stefano Sollima e tratta dal libro di Carlo Bonini – è diretta da Michele Alhaique e ha come protagonisti Marco Giallini, Adriano Giannini, Valentina Bellè, Pierluigi Gigante e Fabrizio Nardi.