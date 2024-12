Fanpage.it - Cosa ha detto Ibrahimovic al Milan dopo il cambio di allenatore: ha messo la squadra spalle al muro

Leggi su Fanpage.it

L'ex calciatore ha parlato ai calciatori con tutta la franchezza che lo contraddistingue e non ha usato giri di parole per chiarire come il licenziamento di Fonseca va letto nell'unico modo possibile: è finito il tempo degli alibi.