Calcionews24.com - Cori Vlahovic, arriva la decisione del Giudice Sportivo. Stangata per la Fiorentina durante la gara contro la Juve

Leggi su Calcionews24.com

in, ilha deciso: ecco la sanzione per il club toscano. Tutti i dettagli E’ta ladel, che ha multato laper quanto avvenuto in occasione del match con la, con idei tifosi rivolti in direzione di Dusan. Multa di 20mila euro per la squadra .