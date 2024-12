Ilfoglio.it - Contro il catastrofismo. L’algoritmo dei fatti è più ottimista dell’ideologia della paura

Leggi su Ilfoglio.it

Per ragioni misteriose, in Italia, quando si arriva alla fine dell’anno, gli osservatori, i giornali, i telegiornali e le radio tendono a ripercorrere i dodici mesi precedenti utilizzando spesso un. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti