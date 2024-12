Concorso insegnanti 2024 25 | Studia rapido il libro aggiornato più simulatore con 7mila quesiti

Leggi su Orizzontescuola.it

In arrivo da metà gennaio la nuova versione deledito dalla casa editrice “OrizzonteScuola” per la preparazione alper diventare docenti bandito il 10 dicembre. Unche rendere lo studio più efficace e ottimizza i tempi di preparazione, offre una sintesi chiara e ben strutturata delle principali tematiche necessarie per affrontare .L'articolo/25: “”, ilpiùcon