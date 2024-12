Lapresse.it - Codice della strada: “Non cambiano limiti alcol”. Il Mit valuta denunce

“Il nuovonon cambia iconsentiti per il consumo di: tra le novità, invece, è stata prevista una stretta sull’utilizzo improprio del cellulare e sul consumo di droghe. Eppure, stiamo assistendo con sconcerto a una campagna mediatica che ignora quasi completamente il tema degli smartphone (il cui uso scorretto è una delle cause principali di incidenti) e dà spazio a immotivate preoccupazioni, per esempio, di ristoratori che lamentano perfino il calo delle ordinazioni del risotto allo champagne (notizia che ha trovato risalto su un grande quotidiano)”. Lo fa sapere il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. “Il risultato -aggiunge il Mit- è offrire ai cittadini notizie confuse o drammaticamente false, danneggiando peraltro un settore decisivo come quello enogastronomico.