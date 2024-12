Lanazione.it - Città della Pieve e il presepe dipinto da record

Leggi su Lanazione.it

(Perugia), 31 dicembre 2024 - Ilpiù grande del mondo - 7 metri di larghezza per 6,50 di altezza - si trova a, nell'oratorio dei Santa Maria dei Bianchi. È una delle opere del Rinascimento italiano più importanti - l'Adorazione dei Magi - e porta la firma di Pietro Vannucci, detto il Perugino. Per tre giorni è stata fonte di ispirazione per un suggestivo videomapping che ha esaltato, in chiave natalizia, gli elementi più importantiNatività. L'opera pittorica è stata "accesa” con proiezioni mirate che hanno offerto ai visitatori uno sguardo completamente nuovo. Particolarmente intensa la figuraMadonna col Bambino, ma anche i Magi, estrapolati dal contesto generale dell'affresco, hanno regalato un effetto molto affascinante.