Cinema Cinetel | 2024 in linea con il 2023 per incassi e biglietti

Roma, 31 dic. (askanews) – In un mercato post-pandemico tornato per il secondo anno alla normalità, ihanno registrato nelun incasso complessivo di circa 493.9 milioni di euro per un numero di presenze pari a circa 69.7 milioni divenduti. Si tratta di un risultato incon il(-0,4%e -1,3% presenze), nonostante l’offerta di prodotto internazionale condizionata dagli scioperi dello scorso anno e la forte competizione dei grandi eventi sportivi durante l’estate, che conferma la ritrovata solidità del mercato nel percorso di crescita e recupero dagli anni della pandemia. Da sottore il fondamentale risultato della stagione estiva, la migliore di sempre in termini dinel trimestre giugno-agosto grazie all’offerta e alle attività di comunicazione e promozione realizzate, e l’importante coda di fine anno del Natale (+28% circa rispetto aldi cui il 45% da film di produzione nazionale) che conferma il trend di crescita degli ultimi anni.