Cina: in piena attivita' maggior centrale idroelettrica al mondo di stoccaggio con pompaggio

Shijiazhuang, 31 dic – (AgenziaXinhua) – Ladi immagazzinamento mediantedi Fengning, la piu’ grande del suo genere a livello globale, e’ diventata completamente operativa nella citta’ di Chengde, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei. Gestita dalla State Grid Corporation of China, la struttura vanta una capacita’ installata totale di 3,6 milioni di chilowatt ed e’ progettata per generare 6,61 miliardi di chilowattora di elettricita’ all’anno. L’azienda ha dichiarato che, da quando le unita’ iniziali sono entrate in funzione nel 2021, laha generato circa 8,62 miliardi di chilowattora di elettricita’. In quanto tecnologia leader nellodi energia rinnovabile, l’immagazzinamento tramitesvolge un ruolo chiave nel portare avanti la transizione energetica verde del Paese.