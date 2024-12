Ravennatoday.it - Ciclista cade nel fosso e rischia l'assideramento: trasportato in ospedale con l'elicottero

Una grave caduta dalla bici porta un uomo are l'. E' successo oggi, nell'ultimo giorno del 2024, a Faenza. Stando a quanto ricostruito finora dalla Polizia locale di Faenza, unsarebbe caduto in unin via Granarolo, tra l'autostrada e il centro di Faenza.