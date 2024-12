Quotidiano.net - Chiapas: scoperte 31 vittime in fosse comuni, violenza dei cartelli in aumento

È salito a 31 il numero dei corpi trovati all'interno diclandestine nel, lo Stato messicano afflitto da un'escalation dilegata alla criminalità organizzata. Il governatore locale, Eduardo Ramirez, nel fine settimana aveva annunciato un'operazione per ripristinare la sicurezza a Frailesca, una zona agricola dove idella droga rivali da tre anni hanno avviato una guerra per il controllo del territorio. "Ad oggi abbiamo scoperto un totale di 25clandestine e trovato 31 corpi, di cui 29 maschili e due femminili", ha dichiarato in uncato il procuratore del, Jorge Luis Llaven. Sabato il governo statale aveva dichiarato di aver rinvenuto 15 corpi. Altri due sono stati ritrovati domenica e ulteriori 14 nelle ultime ore. Le autorità hanno affermato che gli scavi andranno avanti fino al ritrovamento di "tutti i corpi delle persone segnalate come scomparse".