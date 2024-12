Linkiesta.it - Cecilia Sala e il terrorismo di Stato dell’Iran

Ciò che mi ha colpito di più in questi giorni della tragica vicenda diè il costante tentativo di mutare la realtà per piegarla a un immaginario forse più confortevole, ma certamente lontano dalla realtà: la feroce carcerazione e l’isolamento a cui è costretta, la tortura della luce accesa ventiquattro ore al giorno, l’impossibilità di avere un libro, un quaderno, un cambio di vestiti è magicamente diventato il privilegio della “cella singola” per non essere costretti a condividere il “soggiorno” con altri esseri umani.L’arresto brutale e arbitrario di una giornalista con regolare visto giornalistico rilasciato dall’Ambasciata della Repubblica Islamicaa Roma per svolgere il suo lavoro èdefinito, nonostante la detenzione durasse già da una settimana, soltanto un “fermo”, quasi che avesse infranto un qualche divieto stradale nelle strade di Teheran.