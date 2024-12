Anteprima24.it - Caso Boccia, su Dagospia l’atto di nomina firmato da Sangiuliano

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutitorna suldi Maria Rosaria, pubblicandodidell’imprenditrice di Pompeidall’allora ministro della Cultura, Gennaro, e datato 1 agosto. “La dott.ssa Maria Rosaria– si legge nel testo – è chiamata a collaborare con il ministro in qualità di Consigliere per i grandi eventi. Nell’ambito di tale incarico la dott.ssa Maria Rosariacollaborerà altresì con l’ufficio stampa e con gli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, con riferimento, in particolare, al settore dei grandi eventi”. L’incarico, si legge ancora, “è conferito a titolo gratuito”. Il decreto diprevede in ogni“la possibilità di revoca anticipata disposta dal Ministro per cessazione del rapporto fiduciario o di recesso”.