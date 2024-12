Oasport.it - Carlos Sainz guarda al futuro: “Concentrato sulla possibilità di vincere. Penserò a Ferrari da ritirato”

ha disputato le ultime quattro stagioni con la, vincendo quattro gare (GP di Gran Bretagna nel 2022, GP di Singapore nel 2023, GP di Australia e GP del Messico nel 2024) e ottenendo come miglior risultato finale il quinto posto in tre Mondiali (2021, 2022, 2024). La stagione che si è conclusa poche settimane fa non è stata delle più semplici, perché lo spagnolo sapeva già all’inizio dell’annata agonistica che non avrebbe ricevuto un rinnovo di contratto. Il sedile dell’iberico passerà infatti a Lewis Hamilton, che nel 2025 affiancherà Charles Leclerc con i colori della Scuderia di Maranello., che in precedenza aveva corso in F1 con Toro Rosso, Renault e McLaren, si è così accasato alla Williams ed è già salito al volante di questa vettura in occasione dei Test prestagionali disputatisi ad Abu Dhabi prima di Natale.