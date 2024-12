Modenatoday.it - Capodanno sicuro a Carpi, chiusure e divieti per la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio

Leggi su Modenatoday.it

In vista dei festeggiamenti per il “2025” che si svolgeranno nel centro storico della città, in particolare in Piazza Martiri, il Comune diha emanato un’ordinanza, previa comunicazione alla Prefettura di Modena, per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.