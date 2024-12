Iltempo.it - Capodanno: medici pronto soccorso, 'notte nera, picco Sos per alcol, incidenti e botti'

Roma, 31 dic. (Adnkronos Salute) - "Non è mai unacome le altre, anche se è la 20esima che fai in ospedale.- anche se con numeri che fortunatamente sono in leggero calo - rappresenta per ununa nottata difficile: per i, ma non solo, anche per i problemi legati all'abuso die per gli. Sono queste le tre problematiche che vediamo maggiormente dopo la mezza, con una 'classifica' che può cambiare a seconda della città, visto che i fuochi d'artificio e isono più sentiti al Sud". Lo spiega all'Adnkronos Salute Fabio De Iaco, past president della Simeu (Società italiana dina d'emergenza urgenza), sulla previsione del lavoro neiin vista delladi San Silvestro. Durante l'ultimadell'anno, "chi lavora neideve affrontare i risultati di tanti eccessi: da quelli alimentari come l'abuso di, ai danni provocati daiagli arti, che pur avendo un ridimensionamento in termini numerici rimangano molto invalidanti", prosegue De Iaco che indica anche neglistradali "una delle maggiori cause di accesso ai dipartimenti di emergenza-urgenza durante il".