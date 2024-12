Ferraratoday.it - Capodanno, la mappa degli ingressi in piazza e l'elenco degli oggetti vietati

Leggi su Ferraratoday.it

Ancora poche ore e sarà 2025. Ma per festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo anno, è bene seguire alcune semplici regole. L’incendio del Castello in, ad esempio, farà prima (e dopo) ballare decine di migliaia di persone al ritmo della musica di Radio 105. Ecco, dunque, come godersi il.