Capodanno, in piazzale Alpini in 5mila salutano il 2025 a ritmo di balli anni '90. Fuochi e botti (nonostante i divieti) - Foto e video

FESTEGGIAMENTI. Grande festa a Bergamo per celebrare l’inizio del nuovo anno. Sold out l’evento in, conpersone che hanno ballato sulle note delle hit degliNovanta. Pieno il Donizetti per lo spettacolo «A Christmas Carol». Immancabili iin Città Alta.