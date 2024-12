Tpi.it - Capodanno in musica: tutto quello che c’è da sapere sul concerto

Leggi su Tpi.it

in: anticipazioni, cast, scaletta e streamingQuesta sera, martedì 31 dicembre 2024, alle ore 20,50 su Canale 5, dalla suggestiva Piazza Duomo di Catania, va in ondain, programma condotto in diretta da Federica Panicucci con Fabio Rovazzi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Anticipazioni (cast e scaletta)Ilche festeggia l’arrivo del nuovo anno prenderà il via al termine del discorso del Presidente della Repubblica. Sul palco si avvicenderanno musicisti e grandi interpreti che hanno fatto la storia della canzone italiana e gli idoli dei più giovani. Tra gli artisti, Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K e molti altri. Sul palco di Catania si esibiranno anche tutti i talenti della scuola di “Amici”. “in” si avvarrà poi di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio.