Capodanno, festa tra Plebiscito e Lungomare: il concerto, i fuochi e la discoteca all'aperto

Il 2025 sarà un anno importante per Napoli, tra compleanno di Partenope (2.500 anni dalla sua nascita) e Giubileo. Anche e soprattutto per questo sono molti gli eventi previsti per questo ultimo giorno del 2024.Il grande e atteso show di piazza, stasera, è dedicato a Pino Daniele.