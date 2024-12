Ilgiorno.it - Capodanno da dimenticare: trenta giovani turisti ko all’Aprica per un virus

Aprica (Sondrio) 31 dicembre - Unsulla neve e tra amici da. Soccorritori di Areu mobilitati in serata in un hotel di Aprica, in Valtellina. Una trentina didi un gruppo di vacanzieri sulla neve ha accusato pesanti malori e le ambulanze sono accorse in codice rosso. Si è temuto, inizialmente, che si fosse trattato di un'intossicazione di natura alimentare. Ma secondo i medici e i sanitari intervenuti si dovrebbe trattare di undi natura gastrointestinale. Un paio di ospiti, che hanno manifestato i malesseri due giorni fa, potrebbero avere contagiato gli altri. Sul posto anche i carabinieri dipendenti dalla Compagnia di Sondrio per gli accertamenti.