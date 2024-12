Capodanno boom di navette per cene e feste alcoliche col nuovo Codice della Strada Gli Ncc di Roma | Lavoreremo come pazzi

Leggi su Open.online

Le nuove regole sui monopattini e sul consumo di cannabis non sono gli unici punti controversi del, entrato in vigore lo scorso 14 dicembre. Ciò che da settimane tormenta i ristoratori sono le pesanti sanzioni introdotte per chi guida in stato di ebbrezza, che – stando a quanto raccontato da alcuni esponenticategoria – starebbero convincendo sempre più clienti a smettere di bere, o per lo meno a farlo con molta più moderazione. «Ilnon cambia i limiti consentiti per il consumo di alcol», ha ribadito oggi il ministero dei Trasporti. Secondo il dicastero guidato da Matteo Salvini, è stata creata «una campagna mediatica» che dà spazio «a immotivate preoccupazioni». Per questo, si legge nella nota diffusa in giornata, «il Mit sta anche valutando denunce per procurato allarme».