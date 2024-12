Avellinotoday.it - Capodanno al Nolurè: festa e brindisi

Leggi su Avellinotoday.it

Il 31 dicembre,accende la magia per unda non perdere, con un evento che inizia alle 11:00 e si prolunga fino al primo giorno dell’anno. La location di Via Giacomo Matteotti 32 si trasformerà in un luogo di puragrazie alla straordinaria line-up musicale.Dalle 11.