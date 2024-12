Genovatoday.it - Capitale Europea dello Sport 2024, un video che celebra Genova

Leggi su Genovatoday.it

Tutta l'essenza diracchiusa in unperre il progetto die unica destinazione italiana a ottenere il prestigioso riconoscimento di Lonely Planet come città Best in Travel 2025."Unsuggestivo ed emozionante, che racchiude il.