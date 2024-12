Leggo.it - Cani spaventati dai botti di Capodanno? Come proteggerli: 6 consigli per aiutarli a superare la notte senza traumi

Leggi su Leggo.it

, tra brindisi e fuochi d?artificio, è una festa che spesso lascia il segno. ma non sempre in positivo, soprattutto per i. L?udito ipersensibile dei nostri amici a.