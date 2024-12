Oasport.it - Calendario tiro a volo 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Ildelvedrà protagonista l’Italia, almeno a livello organizzativo: a Lonato infatti si disputerà la quarta tappa di Coppa del Mondo dal 4 al 14 luglio. Gli Europei andranno in scena tra luglio ed agosto a Chateauroux, in Francia, mentre i Mondiali, si disputeranno ad ottobre a Malakasa, in Grecia.Quattro gli appuntamenti previsti nel complesso per quanto concerne la Coppa del Mondo: la tappa italiana, già citata, verrà preceduta da quelle previste ad aprile tra Buenos Aires, in Argentina, e Lima, in Perù, e ad inizio maggio a Nicosia, Cipro., nelcambia il sistema di ranking. La novità dell’ISSF01-11 aprile – Coppa del Mondo (Buenos Aires, Argentina)13-22 aprile – Coppa del Mondo (Lima, Perù)03-12 maggio – Coppa del Mondo (Nicosia, Cipro)04-14 luglio – Coppa del Mondo (Lonato, Italia)23 luglio-07 agosto – Europei (Chateauroux, Francia)08-19 ottobre – Mondiali (Malakasa, Grecia)