Calendario tiro a segno 2025 | tutte le date il programma e gli eventi da seguire

Ildelè davvero molto ricco: nel corso della stagione si terranno i Mondiali a novembre a Il Cairo, in Egitto, mentre gli Europei si sdoppieranno tra marzo, con la rassegna da 10 metri di Osijek, in Croazia, a marzo e quella da 25-50 metri di Chateauroux, in Francia, tra luglio ed agosto.Per quanto concerne la Coppa del Mondo, invece, saranno quattro gli appuntamenti lungo tutto l’arco della stagione: doppio impegno ad aprile tra Buenos Aires, in Argentina, e Lima, in Perù, poi a giugno tappa a Monaco, in Germania, infine a settembre chiusura a Ningbo, in Cina., nelcambia il sistema di ranking. La novità dell’ISSF01-13 marzo – Europei 10 metri (Osijek, Croazia)01-11 aprile – Coppa del Mondo (Buenos Aires, Argentina)13-22 aprile – Coppa del Mondo (Lima, Perù)08-15 giugno – Coppa del Mondo (Monaco, Germania)23 luglio-07 agosto – Campionati Europei 25-50 metri (Chateauroux, Francia)13-21 settembre – Coppa del Mondo (Ningbo, Cina)06-16 novembre – Mondiali(Il Cairo, Egitto)