Oasport.it - Calendario basket 3×3 2025: tutte le date, il programma e gli eventi da seguire

Leggi su Oasport.it

La stagione del3×3 avrà molto da dire sia per quanto riguarda ilinternazionale, che al momento è in (quasi) totale via di definizione, sia per quel che concerne un’Italia che andrà presumibilmente alla ricerca di nuovi tentativi di riprendere una via verso l’alto.Sarà un’annata molto incentrata su treprincipali: le qualificazioni ai Mondiali in quel di Baku, lo stesso torneo iridato di fine giugno in Mongolia (un Paese che, quanto a 3×3, ne ospita in buona abbondanza), e gli Europei di settembre in Danimarca, che pure devono ancora mostrare la loro faccia completa nel senso che si devono conosceree sedi delle qualificazioni.Di seguito ildi quel (poco) che si sa attraverso gli organi internazionali del3×3. Ulteriori manifestazioni verranno comunicate nel tempo dalla FIBA, con accento particolare sulle Women’s Series per le quali sono state rilasciate scarne notizie.