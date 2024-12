Perugiatoday.it - Calciomercato serie C, il Perugia sta per battere il secondo colpo: dal Padova in arrivo Broh

Leggi su Perugiatoday.it

Non ha ancora preso avvio la sessione invernale delma ildimostra ancora una volta di essere più che mai attivo. Del resto la classifica ancora poco rassicurante non lascia spazio ad intepretazioni.Dopo la difesa, con l'di Riccardi (oggi in campo alla ripresa.