Calciomercato Il Galluzzo si rinforza con Sinteregan

Prima Categoria l’AudaceOltrarno ha ingaggiato l’attaccante, che ha militato nelle categorie superiori con Montespertoli, Maliseti Seano e Montelupo, e il difensore Balatri, cresciuto nelle giovanili del Lanciotto. L’attaccante D’Urso, ex Sancascianese e Barberino Tavarnelle, passa al Gambassi. Quattro giocatori vanno are la rosa della neopromossa Dinamo Florentia. Si tratta dell’attaccante Cecchi, dei difensori Matteini e Galeazzo, e dell’esterno Coveri. Due difensori tornano all’Albacarraia: sono Matteo Reale (dal Centro Storico Lebowski) e Mattolini. In Seconda Categoria due arrivi per l’Impruneta Tavarnuzze, che ha ingaggiato l’attaccante Valenti dal Monterappoli e il portiere Ugolini dal Vaggio Piandiscò. Quattro giocatori per il Bibe: si tratta del difensore Marino, del centrocampista Straccali e degli esterni Camarlinghi e Lotti.