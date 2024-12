Calcionews24.com - Cagliari, come sta Luvumbo Zito in vista di Monza: le ultime sull’attaccante angolano

L’attaccante di Nicola punta al rientro in campo con l’inizio della nuova stagione: ecco le novità, attaccante del, vuole tornare in campo il prima possibile. L’ha accusato un trauma contusivo-distorsivo in occasione della partita persa in casa di misura contro l’Atalanta. L’obiettivo è rientrare a disposizione per la gara contro il .