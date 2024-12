Brindisireport.it - Botti di fine anno in casa Dinamo: coach Antonio Cristofaro prolunga il suo contratto fino al 2027

BRINDISI - La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Antonio Cristofaro come capo allenatore della squadraal. Il rinnovo per le prossime due stagioni rappresenta un passo fondamentale per il progetto sportivo e conferma la piena fiducia della.